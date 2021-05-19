В Татарстане у населения изъяли 40 единиц оружия после нападения на казанскую школу
Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев огнестрела и в случае необходимости ставят их на учёт.
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У жителей Татарстана было изъято около 40 единиц огнестрельного оружия в ходе проверок, начавшихся после нападения на школу в Казани. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
"Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учёт", — сказал Мухаметшин на брифинге, заметив, что проверку проводят сотрудники Росгвардии.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Сейчас виновник трагедии арестован на два месяца.
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