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В Татарстане у населения изъяли 40 единиц оружия после нападения на казанскую школу

Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев огнестрела и в случае необходимости ставят их на учёт.

19 мая, 08:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У жителей Татарстана было изъято около 40 единиц огнестрельного оружия в ходе проверок, начавшихся после нападения на школу в Казани. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

"Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учёт", — сказал Мухаметшин на брифинге, заметив, что проверку проводят сотрудники Росгвардии.

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Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Сейчас виновник трагедии арестован на два месяца.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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