В Татарстане у населения изъяли 40 единиц оружия после нападения на казанскую школу

У жителей Татарстана было изъято около 40 единиц огнестрельного оружия в ходе проверок, начавшихся после нападения на школу в Казани. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

"Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учёт", — сказал Мухаметшин на брифинге, заметив, что проверку проводят сотрудники Росгвардии.