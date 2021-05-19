В Москве пьяный "борец" опробовал приём на прохожем и отправил его в нокаут
Пострадавший — 24-летний гость столицы — был госпитализирован, а на спортсмена завели уголовное дело.
В Москве задержан спортсмен, отправивший гостя столицы в нокаут. Видео © mvdmedia.ru
Столичные полицейские задержали борца, который в ходе конфликта на улице нокаутировал своего оппонента. Об этом сообщает "МВД медиа".
"Злоумышленник находился у одного из ресторанов на улице Большая Дмитровка. В ходе возникшего конфликта он, используя навыки приёмов борьбы, причинил телесные повреждения средней тяжести 24-летнему приезжему мужчине. Гражданин был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Вскоре спортсмен, оказавшийся 24-летним жителем Москвы, был задержан. Сообщается, что во время драки он был пьян. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
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