В Москве пьяный "борец" опробовал приём на прохожем и отправил его в нокаут

В Москве задержан спортсмен, отправивший гостя столицы в нокаут. Видео © mvdmedia.ru

Столичные полицейские задержали борца, который в ходе конфликта на улице нокаутировал своего оппонента. Об этом сообщает "МВД медиа".

"Злоумышленник находился у одного из ресторанов на улице Большая Дмитровка. В ходе возникшего конфликта он, используя навыки приёмов борьбы, причинил телесные повреждения средней тяжести 24-летнему приезжему мужчине. Гражданин был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Вскоре спортсмен, оказавшийся 24-летним жителем Москвы, был задержан. Сообщается, что во время драки он был пьян. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".