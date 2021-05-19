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В Москве пьяный "борец" опробовал приём на прохожем и отправил его в нокаут

Пострадавший — 24-летний гость столицы — был госпитализирован, а на спортсмена завели уголовное дело.

19 мая, 08:28
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В Москве задержан спортсмен, отправивший гостя столицы в нокаут. Видео © mvdmedia.ru

Столичные полицейские задержали борца, который в ходе конфликта на улице нокаутировал своего оппонента. Об этом сообщает "МВД медиа".

"Злоумышленник находился у одного из ресторанов на улице Большая Дмитровка. В ходе возникшего конфликта он, используя навыки приёмов борьбы, причинил телесные повреждения средней тяжести 24-летнему приезжему мужчине. Гражданин был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

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Вскоре спортсмен, оказавшийся 24-летним жителем Москвы, был задержан. Сообщается, что во время драки он был пьян. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее Лайф писал о лидере группы "Нервы", который ввязался в драку у бара в центре Москвы. Что стало поводом для поединка на кулаках, пока не известно.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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