"Программа по восхождению к славе": Астролог предсказал место Манижи в финале Евровидения

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении-2021, по гороскопу Рак, а сейчас для этого знака зодиака начался новый лунный цикл, который даст артистке заряд и энергию для выступления. Об этом Лайфу рассказал астролог Александр Зараев.

"Вчера Манижа выступала, когда Луна была растущая, то есть идёт к полнолунию. И сейчас для Раков начался новый лунный цикл, и по её знаку запустилась программа по восхождению к славе, обновления", — сказал астролог.

По его словам, такая растущая луна в знаке Льва хороша для театральных выступлений и демонстрации своих талантов. При этом перспективы для Манижи могут быть более интересными, заметил Зараев.

"Ведь именно до 26 мая у неё будет энергетика расти. Сейчас у многих Раков период включения двухлетнего цикла обновления. У неё ещё совпало с растущей Луной, то есть раскрытие творческого потенциала", — уточнил собеседник.

Он заметил, что 22 мая, в день финала конкурса, Солнце войдёт в знак Близнецы и этот день будет удачным. Таким образом, у Манижи есть хорошие шансы зацепиться даже за призовое место.