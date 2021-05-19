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"Программа по восхождению к славе": Астролог предсказал место Манижи в финале Евровидения

Вплоть до 26 мая её энергетика будет расти, и это поможет ей в песенном конкурсе. Напомним, следующее выступление артистки состоится 22 мая.

19 мая, 13:15
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<p>Манижа. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPCI_qFHpyg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></p>

Манижа. Фото © Instagram / manizha

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении-2021, по гороскопу Рак, а сейчас для этого знака зодиака начался новый лунный цикл, который даст артистке заряд и энергию для выступления. Об этом Лайфу рассказал астролог Александр Зараев.

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"Вчера Манижа выступала, когда Луна была растущая, то есть идёт к полнолунию. И сейчас для Раков начался новый лунный цикл, и по её знаку запустилась программа по восхождению к славе, обновления", — сказал астролог.

По его словам, такая растущая луна в знаке Льва хороша для театральных выступлений и демонстрации своих талантов. При этом перспективы для Манижи могут быть более интересными, заметил Зараев.

"Мы покажем себя ещё круче": Манижа раскрыла свой план победы на Евровидении

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"Ведь именно до 26 мая у неё будет энергетика расти. Сейчас у многих Раков период включения двухлетнего цикла обновления. У неё ещё совпало с растущей Луной, то есть раскрытие творческого потенциала", — уточнил собеседник.

Он заметил, что 22 мая, в день финала конкурса, Солнце войдёт в знак Близнецы и этот день будет удачным. Таким образом, у Манижи есть хорошие шансы зацепиться даже за призовое место.

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Напомним, что Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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