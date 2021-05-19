"Девочку надо спасать": Певица Наталья Штурм призвала изолировать 13-летнюю дочь Даны Борисовой от её родителей

В действиях 13-летней дочери Даны Борисовой, которая нанесла себе увечья в школе, нет её вины — девочка просто пытается привлечь к себе внимание родителей. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала певица Наталья Штурм.

"Это подростковый демарш с целью обратить на себя внимание, такой психологический приём. Родители виной тому, что делают дети. Винить здесь ребёнка вообще ни в коем случае нельзя. Это вина исключительно родителей, что не смогли между собой договориться", — рассуждает она.

Больше всего в данной ситуации собеседницу Лайфа раздражает, что Борисова хвастается подписчикам своими успехами избавления от зависимостей, что, по мнению певицы, не является правдой. Может, Дана и не пьёт, но то, что та что-то принимает, причём на глазах у дочери, не вызывает у певицы никаких сомнений.

"Это её личное дело — то, что она делает. Но тут факт, что она это делает на глазах у ребёнка. Даже в одном из последних её интервью я заметила, Дана сказала, что очень понервничала, когда всё произошло с дочкой, что выпила даже успокоительные. Дочка же в этот момент добавляет: "И не только, мама", — высказала своё предположение Наталья.

Певица, воспитавшая двоих детей и уже ставшая бабушкой, рассказала, что пару лет назад помогала Борисовой с ремонтом и уже тогда заметила, что у девочки невроз, так как та постоянно говорила, что-то снимала и пыталась привлечь внимание родительницы. Штурм считает, что дочь Борисовой надо изолировать от пагубного влияния её матери, которое тлетворно воздействует на её неокрепшую психику.

"Дана всегда мне звонила в три-четыре часа ночи, что говорит о том, что она, скорее всего, употребила и жаждет общения. И всё это, естественно, происходит на глазах у дочери. А притом что происходит конфликт с отцом, у неё расшатанная психика и её надо изолировать от обоих родителей и где-то подлечить. Девочку надо спасать, она в том возрасте, когда её надо выдернуть из этих привычных пагубных условий", — высказала своё мнение собеседница Лайфа.