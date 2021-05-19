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Лайф узнал о проблемах в семье Даны Борисовой, чья 13-летняя дочь нанесла себе увечья во время уроков

Полицейским удалось разговорить девочку только после того, как мать вышла за дверь. В присутствии телеведущей ребёнок ведёт себя замкнуто и зажато.

19 мая, 11:44

Фото © Instagram / danaborisova_official

Источник Лайфа сообщил, что причиной, по которой 13-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе, могли стать проблемы в семье. По крайней мере, так сообщила полицейским сама девочка.

Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе

Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе

Семиклассница не хотела отвечать на вопросы правоохранителей в присутствии матери, однако когда ту попросили удалиться из кабинета, девочка выговорилась. По данным источника, она рассказала, что в доме часто бывают друзья телеведущей, нередко распивают алкоголь, да и в целом отношения с матерью у школьницы недоверительные.

Видео © Instagram / danaborisova_official

Тем временем сама Дана Борисова, рассказывая о случившемся своим подписчикам в "Инстаграме", призналась, что её дочь калечит себя уже не в первый раз. По её словам, нанесение травм самому себе — это популярный тренд среди подростков.

"На этот раз вся одежда была в крови. И вот мы эти полтора месяца постоянно и с психологами, и с психиатрами, и со всеми на свете на связи. Мне всегда говорили, что это несуицидально, говорили, что это самоповреждающее поведение, — сейчас это тренд среди молодёжи", — сказала Борисова.

Дана Борисова заявила, что не знает, кто биологический отец её 13-летней дочери

Дана Борисова заявила, что не знает, кто биологический отец её 13-летней дочери

Напомним о том, что 13-летняя дочь Даны Борисовой покалечила себя в школе во время уроков, Лайф сообщал сегодня утром. Врачи заподозрили у неё попытку суицида.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

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