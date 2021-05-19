Фигуристка Ильиных снялась в клипе у певицы Sia

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных снялась в музыкальном клипе певицы Sia на песню Music. Режиссёром и постановщиком выступил муж фигуристки — артист балета Сергей Полунин.

В клипе Ильиных сначала танцует на сцене, а затем на льду.