Фигуристка Ильиных снялась в клипе у певицы Sia
Режиссёром видео стал известный во всём мире артист балета и муж спортсменки Сергей Полунин.
Фото © instagram.com / blackswanei
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных снялась в музыкальном клипе певицы Sia на песню Music. Режиссёром и постановщиком выступил муж фигуристки — артист балета Сергей Полунин.
В клипе Ильиных сначала танцует на сцене, а затем на льду.
Пара познакомилась в 2019 году в "Инстаграме". Их роман развивался стремительно. В январе 2020-го Елена подарила Сергею сына, которого назвали Мир. Роды прошли в США.
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