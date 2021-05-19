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Фигуристка Ильиных снялась в клипе у певицы Sia

Режиссёром видео стал известный во всём мире артист балета и муж спортсменки Сергей Полунин.

19 мая, 11:36

Фото © instagram.com / blackswanei

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных снялась в музыкальном клипе певицы Sia на песню Music. Режиссёром и постановщиком выступил муж фигуристки — артист балета Сергей Полунин.

В клипе Ильиных сначала танцует на сцене, а затем на льду.

Пара познакомилась в 2019 году в "Инстаграме". Их роман развивался стремительно. В январе 2020-го Елена подарила Сергею сына, которого назвали Мир. Роды прошли в США.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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