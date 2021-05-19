В США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Вашингтон обвиняет КНР в нарушении прав человека и геноциде уйгуров (тюркского народа, проживающего ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны).
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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в Пекине в следующем году.
Ранее бойкотировать зимние Игры в Китае призывали Канада, Норвегия, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. В связи с этим Пелоси тоже решила поддержать эту идею.
"Руководители ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", — заявила Нэнси Пелоси.
Бойкот соревнований связан с обвинениями Пекина в нарушении прав человека и геноциде уйгуров. Однако Китай отрицает это заявление.
Ранее глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что не считает такие бойкоты эффективными. В качестве примера она привела Олимпиаду-1980 в Москве. Вместе с тем она отметила, что в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае".
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