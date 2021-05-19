В США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в Пекине в следующем году.

Ранее бойкотировать зимние Игры в Китае призывали Канада, Норвегия, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. В связи с этим Пелоси тоже решила поддержать эту идею.

"Руководители ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", — заявила Нэнси Пелоси.

Бойкот соревнований связан с обвинениями Пекина в нарушении прав человека и геноциде уйгуров. Однако Китай отрицает это заявление.