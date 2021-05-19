Путин может выступить на предстоящем съезде "Единой России"
Конкретные планы президента на этот счёт будут озвучены, когда официально объявят о проведении съезда и его дате.
Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда "Единой России".
Архивное фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде партии "Единая Россия". Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что конкретные планы президента на этот счёт будут озвучены, когда о проведении съезда официально объявят.
"Ещё официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нём выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит", — отметил представитель Кремля.
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что съезд пройдёт в три этапа. На первом съезде, который состоится в середине июня, будет принята предвыборная программа партии и утверждены списки кандидатов на выборах. Второй этап съезда должен состояться в августе, на нём будет утверждена предвыборная программа, а заключительный этап — уже после 19 сентября, на котором единороссы подведут итоги кампании.
Ранее сообщалось, что на праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму подали заявки 228 действующих депутатов.
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