Путин может выступить на предстоящем съезде "Единой России"

Президент Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде партии "Единая Россия". Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что конкретные планы президента на этот счёт будут озвучены, когда о проведении съезда официально объявят.

"Ещё официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нём выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит", — отметил представитель Кремля.