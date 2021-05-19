В Совфеде одобрили закон о новых мерах поддержки семей с детьми

Совет Федерации одобрил закон о новых мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, который ранее приняла Госдума. Далее документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину. Данное решение было озвучено на заседании Совфеда 19 мая.

Согласно закону, с 1 сентября больничный по уходу за ребёнком до восьми лет будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка. Также с 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначат ежемесячные выплаты в 50% детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по России это 5,6 тысячи рублей). С 1 июля женщинам, вставшим на учёт по беременности до 12 недель, назначат пособие в 50% прожиточного минимума.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Но есть одна оговорка. В том случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.