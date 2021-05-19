В России успешно испытали систему дистанционного электронного голосования

В России состоялось масштабное тестирование системы дистанционного электронного голосования. Проверка проходила во всех регионах страны, а участие в ней приняли свыше 1,2 миллиона граждан. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, голосование проходило с восьми часов утра 12 мая до восьми часов вечера 14 мая.

"Система отработала за это время свыше пяти миллионов транзакций. Это действительно по масштабу беспрецедентная тренировка была. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за пять минут", — сказала Памфилова.

По её словам, тестовые протоколы были переданы в технические комплексы без сбоев, однако идеальной проверку назвать всё же нельзя, поскольку в ходе испытаний были выявлены некоторые недостатки. Тем временем заявки на проведение дистанционного электронного голосования подали уже десять субъектов России: Москва, Северная Осетия, Воронежская, Вологодская, Мурманская, Нижегородская, Курская, Ярославская, Рязанская области и город Севастополь.