Причастность нижегородского Чикатило к убийству школьницы подтвердили экспертизы

В ходе расследования убийства 12-летней девочки в Нижегородской области следователями был проведён ряд экспертиз, доказавших причастность к преступлению задержанного Сергея Матюшина. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

В частности, по результатам генетической экспертизы генотип на одежде и на частях тела девочки совпал с генотипом подозреваемого. Также было обнаружено орудие убийства (нож), на котором была найдена кровь девочки. Те же следы крови девочки были обнаружены и на велосипеде Матюшина.

Кроме того, при проведении технической экспертизы специалисты выяснили, что мобильный телефон предполагаемого убийцы днём 13 мая находился в непосредственной зоне совершения преступления.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.