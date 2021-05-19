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Причастность нижегородского Чикатило к убийству школьницы подтвердили экспертизы

Генотип с одежды и частей тела девочки совпал с генотипом подозреваемого, а его мобильный телефон находился в непосредственной зоне совершения преступления, когда школьницу убивали.

19 мая, 09:39

Задержанный Сергей Матюшин уже признался в содеянном. Фото © LIFE

В ходе расследования убийства 12-летней девочки в Нижегородской области следователями был проведён ряд экспертиз, доказавших причастность к преступлению задержанного Сергея Матюшина. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом

Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом

В частности, по результатам генетической экспертизы генотип на одежде и на частях тела девочки совпал с генотипом подозреваемого. Также было обнаружено орудие убийства (нож), на котором была найдена кровь девочки. Те же следы крови девочки были обнаружены и на велосипеде Матюшина.

Кроме того, при проведении технической экспертизы специалисты выяснили, что мобильный телефон предполагаемого убийцы днём 13 мая находился в непосредственной зоне совершения преступления.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.

В Нижегородской области простились с 12-летней школьницей, убитой маньяком по кличке Чикатило

В Нижегородской области простились с 12-летней школьницей, убитой маньяком по кличке Чикатило

Подозреваемого вычислили благодаря камерам наблюдения. Им оказался 49-летний мужчина с четырьмя судимостями: за хулиганство, хищение, изнасилование и кражу. На зоне он имел кличку Чикатило.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров

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