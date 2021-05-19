В Иркутской области крупный пожар охватил почти половину посёлка, сгорело уже 17 домов

В посёлке Прибайкалья крупный пожар охватил более 17 домов. Видео © LIFE

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в посёлке Дальнем Нижнеилимского района Иркутской области, где загорелось 17 домов, из которых четыре — жилые. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Существует угроза дальнейшего распространения. Тушение осложняется порывами ветра. В профилактических целях в населённом пункте отключена электроэнергия", — сказано в сообщении.

К месту происшествия МЧС направило спасательный вертолёт Ми-8 с аэромобильной группировкой пожарных. Однако, как узнал Лайф, на 11:45 мск воздушное судно ещё не вылетело из Иркутска. В это время в посёлке сгорели все столбы ЛЭП, а жители в панике выносят из домов документы и ценные вещи. Кроме того, связь с населённым пунктом может в скором времени прерваться, ведь мобильники сельчан теряют заряд, а подключить их негде.

Местные жители на тракторах пропахивают участки, где сгорели дома, чтобы преградить дорогу огню, и ждут помощи от МЧС. Однако ситуация осложняется тем, что с посёлком отсутствует дорожное сообщение и паромная переправа.

Всего в посёлке Дальнем, расположенном на берегу реки Илим в 118 км от районного центра, проживает 68 человек, включая одного ребёнка. В населённом пункте 48 домов, из которых 35 — жилые.