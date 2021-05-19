В Госдуме рассказали, почему поддержали выход России из Договора по открытому небу

Документ предполагал взаимное право стран-участниц совершать облёты территорий друг друга при помощи самолётов-разведчиков.

В прошлом году США, входившие в Договор по открытому небу, решили его покинуть, тем самым представив угрозу для России. Об этом RT рассказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, объясняя, почему нижняя палата парламента поддержала денонсацию договора.

"Для того чтобы не оставлять право сателлитам, союзникам по блоку НАТО, входящим в этот договор, продолжать мониторить территорию Российской Федерации (а односторонний выход США нас лишает такого права — мониторить территорию США), Россия приняла абсолютно логичное, взвешенное и грамотное решение в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора", — отметил парламентарий.