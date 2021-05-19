В МИД рассказали, когда РФ выйдет из Договора по открытому небу
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Как уточнил Сергей Рябков, для этого необходимо пройти ряд процедур, после которых должно пройти шесть месяцев.
Примерно в декабре, согласно процедурным нормам, Россия официально выйдет из Договора по открытому небу. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"После того как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту, уведомление о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчёт шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор", — сказал он в ходе заседания Госдумы в среду, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.
Причиной денонсации послужило решение США выйти из этого многостороннего соглашения, которое предоставляет право его участникам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полётов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".
Как сообщал Лайф, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий выход из Договора по открытому небу, а 19 мая нижняя палата парламента единогласно проголосовала за денонсацию документа. Первые разговоры об этом начались ещё в начале 2021 года, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен.