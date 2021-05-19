В МИД рассказали, когда РФ выйдет из Договора по открытому небу

"После того как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту, уведомление о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчёт шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор", — сказал он в ходе заседания Госдумы в среду, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.