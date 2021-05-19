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Опубликовано 19 мая 2021, 12:09

В МИД рассказали, когда РФ выйдет из Договора по открытому небу

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Как уточнил Сергей Рябков, для этого необходимо пройти ряд процедур, после которых должно пройти шесть месяцев.

Примерно в декабре, согласно процедурным нормам, Россия официально выйдет из Договора по открытому небу. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"После того как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту, уведомление о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчёт шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор", — сказал он в ходе заседания Госдумы в среду, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.

В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу
В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу

Причиной денонсации послужило решение США выйти из этого многостороннего соглашения, которое предоставляет право его участникам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полётов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".

Как сообщал Лайф, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий выход из Договора по открытому небу, а 19 мая нижняя палата парламента единогласно проголосовала за денонсацию документа. Первые разговоры об этом начались ещё в начале 2021 года, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен.

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Георгий Грачев
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