Лавров испепелил взглядом журналиста ВВС за выходку с микрофоном

Министр иностранных дел Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Душанбе. После переговоров с таджикским коллегой глава российского ведомства вышел к журналистам, чтобы рассказать об итогах встречи. Но внезапно речь министра прервал один из представителей СМИ, который начал устанавливать микрофон.

Видео © vk / МИД России

Лавров сначала строго посмотрел на журналиста, а затем поинтересовался, какое издание "практикует" такие манеры.

"Это Би-би-си такие манеры практикует?" — поинтересовался глава МИД РФ.

Корреспондент ничего не ответил и поспешил отойти от стола. Затем Сергей Лавров улыбнулся и продолжил свою речь.