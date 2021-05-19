Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лавров испепелил взглядом журналиста ВВС за выходку с микрофоном

Глава МИД хотел рассказать журналистам об итогах встречи с таджикским коллегой, но один из представителей СМИ прервал его.

19 мая, 08:45
5318

Скриншот видео © Телеканал Россия

Министр иностранных дел Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Душанбе. После переговоров с таджикским коллегой глава российского ведомства вышел к журналистам, чтобы рассказать об итогах встречи. Но внезапно речь министра прервал один из представителей СМИ, который начал устанавливать микрофон.

Видео © vk / МИД России

Лавров сначала строго посмотрел на журналиста, а затем поинтересовался, какое издание "практикует" такие манеры.

Госдеп уточнил дату встречи Лаврова и Блинкена

Госдеп уточнил дату встречи Лаврова и Блинкена

"Это Би-би-си такие манеры практикует?" — поинтересовался глава МИД РФ.

Корреспондент ничего не ответил и поспешил отойти от стола. Затем Сергей Лавров улыбнулся и продолжил свою речь.

Напомним, ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с Лавровым сообщил, что на вторую декаду сентября назначен визит президента РФ Владимира Путина в республику.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Таджикистане сообщили о подготовке к визиту Путина

сегодня в 04:33

Воровская шайка и "русский след": почему военные склады взрываются в Европе, а обвиняют Россию

28 апреля, 21:40

Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

сегодня в 11:35

"Бессмертный полк" передал в СК данные пользователей, пытавшихся разместить портреты нацистов

сегодня в 11:56

В Нижнем Новгороде пара разбилась на мотоцикле, когда водитель не пропустил их на повороте — видео

сегодня в 11:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1