Лавров испепелил взглядом журналиста ВВС за выходку с микрофоном
Глава МИД хотел рассказать журналистам об итогах встречи с таджикским коллегой, но один из представителей СМИ прервал его.
Скриншот видео © Телеканал Россия
Министр иностранных дел Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Душанбе. После переговоров с таджикским коллегой глава российского ведомства вышел к журналистам, чтобы рассказать об итогах встречи. Но внезапно речь министра прервал один из представителей СМИ, который начал устанавливать микрофон.
Видео © vk / МИД России
Лавров сначала строго посмотрел на журналиста, а затем поинтересовался, какое издание "практикует" такие манеры.
"Это Би-би-си такие манеры практикует?" — поинтересовался глава МИД РФ.
Корреспондент ничего не ответил и поспешил отойти от стола. Затем Сергей Лавров улыбнулся и продолжил свою речь.
Напомним, ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с Лавровым сообщил, что на вторую декаду сентября назначен визит президента РФ Владимира Путина в республику.
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