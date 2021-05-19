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В МИД пока не видят поводов для расширения списка недружественных стран

Вопрос о включении в него государств — членов НАТО будет подниматься в зависимости от их поведения, уточнили в дипведомстве.

19 мая, 08:54
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © VK / МИД России

У России нет повода расширять или, напротив, сокращать перечень недружественных стран, однако в случае провокаций ответ на них не заставит себя ждать. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", — сказал он в беседе с ТАСС.

В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран

В МИД не исключили расширения списка недружественных России стран

Рябков уточнил, что включение в чёрный список стран Североатлантического альянса напрямую будет зависеть от их поведения по отношению к России, поэтому Москва всегда готова взвешенно и соразмерно реагировать на провокации.

Напомним, Правительство России 14 мая утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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