В МИД пока не видят поводов для расширения списка недружественных стран

У России нет повода расширять или, напротив, сокращать перечень недружественных стран, однако в случае провокаций ответ на них не заставит себя ждать. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", — сказал он в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что включение в чёрный список стран Североатлантического альянса напрямую будет зависеть от их поведения по отношению к России, поэтому Москва всегда готова взвешенно и соразмерно реагировать на провокации.