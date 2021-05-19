В МИД пока не видят поводов для расширения списка недружественных стран
Вопрос о включении в него государств — членов НАТО будет подниматься в зависимости от их поведения, уточнили в дипведомстве.
Фото © VK / МИД России
У России нет повода расширять или, напротив, сокращать перечень недружественных стран, однако в случае провокаций ответ на них не заставит себя ждать. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", — сказал он в беседе с ТАСС.
Рябков уточнил, что включение в чёрный список стран Североатлантического альянса напрямую будет зависеть от их поведения по отношению к России, поэтому Москва всегда готова взвешенно и соразмерно реагировать на провокации.
Напомним, Правительство России 14 мая утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.
Комментариев: 0