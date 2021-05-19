Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

США смогли отговорить Израиль от военной операции в секторе Газа, так как она могла привести к затяжному конфликту. Кроме того, американцы надеются, что напряжённость между Палестиной и еврейским государством ослабится в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника, представители Белого дома поговорили с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и призвали его завершить военную операцию. После этого разговора Нетаньяху отказался от вторжения и заявил, что боевые действия завершатся через несколько дней.