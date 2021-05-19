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Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

Издание утверждает, что вмешательство Вашингтона также поспособствовало переговорам между Египтом и сторонами конфликта.

19 мая, 08:52
<p>Фото © Issam Rimawi / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Issam Rimawi / Anadolu Agency via Getty Images

США смогли отговорить Израиль от военной операции в секторе Газа, так как она могла привести к затяжному конфликту. Кроме того, американцы надеются, что напряжённость между Палестиной и еврейским государством ослабится в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника, представители Белого дома поговорили с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и призвали его завершить военную операцию. После этого разговора Нетаньяху отказался от вторжения и заявил, что боевые действия завершатся через несколько дней.

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

Также, как сообщает издание, вмешательство США поспособствовало переговорам между Египтом и сторонами конфликта, включая палестинское движение ХАМАС. В Вашингтоне надеются на поэтапное завершение конфликта в кратчайшие сроки.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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