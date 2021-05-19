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Минюст предложил создать реестр должников по алиментам

Соответствующая инициатива будет прорабатываться с общественностью и Советом Федерации.

19 мая, 09:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России может появиться реестр неплательщиков алиментов. С таким предложением выступило Министерство юстиции РФ, рассказал глава ведомства Константин Чуйченко. Инициатива будет прорабатываться с общественностью и Советом Федерации.

"В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определённые ограничения", — уточнил Чуйченко.

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Ранее Лайф сообщал, что Госдума окончательно приняла поправки "Единой России" о новых выплатах семьям с детьми. Они, в частности, подразумевают пособия на ребёнка от восьми до 16 лет включительно для неполных семей или родителям с решением об уплате алиментов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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