"Всё делается в пользу людей": Эксперт оценил решение властей об упрощении регистрации

Упрощение процедуры регистрации по месту жительства и пребывания, о котором распорядилось правительство, сократит время на получение данного документа. Кроме того, это лишний раз обезопасит граждан во время пандемии коронавируса. Такое мнение высказал Лайфу эксперт фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев.

"Безусловно, использование портала госуслуг многое упростит. Очень хорошее постановление для тех, кто зарегистрирован. Можно сдать документы и прийти только один раз — поставить в паспорте штамп о регистрации по месту постоянного жительства. При временной регистрации по месту пребывания вообще можно отправить документы через госуслуги и получить по почте или письмом", — сказал он.

Эксперт отметил, что в целом правительство двигается в правильном направлении и "всё делается в пользу людей": это и сокращение времени на получение необходимых документов, и удобство.

"В наше ковидное время лишний раз приходить, стоять в очередях не очень здорово, а теперь можно со смартфона отправить. Работники проверят и скажут, когда прийти, потому что печать физически надо прийти поставить о постоянной регистрации. А с временной регистрацией человек просто носит с собой бумажку", — заключил Гордеев.