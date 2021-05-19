ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследование журналистов и независимых СМИ
В Брюсселе заявили, что подобные действия противоречат основным международным обязательствам, взятым страной, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.
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Евросоюз призывает власти Белоруссии прекратить преследование журналистов и независимых СМИ, ведь подобные действия демонстрируют полное пренебрежение свободой выражения мнений. Об этом сказано в заявлении Брюсселя.
"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ", — говорится в тексте документа.
ЕС отмечает, что все задержанные журналисты должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключёнными, а насилие и репрессии в отношении мирных протестующих и других слоёв общества, в том числе правозащитников или меньшинств, должны прекратиться.
Претензии ЕС связаны, в частности, с действиями белорусских властей в отношении портала TUT.by, к которому был ограничен доступ. По данным Министерства информации республики, издание публиковало запрещённую информацию в ряде публикаций от незарегистрированных в стране организаций, что запрещено законом.
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