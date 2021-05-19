ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследование журналистов и независимых СМИ

Евросоюз призывает власти Белоруссии прекратить преследование журналистов и независимых СМИ, ведь подобные действия демонстрируют полное пренебрежение свободой выражения мнений. Об этом сказано в заявлении Брюсселя.

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ", — говорится в тексте документа.

ЕС отмечает, что все задержанные журналисты должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключёнными, а насилие и репрессии в отношении мирных протестующих и других слоёв общества, в том числе правозащитников или меньшинств, должны прекратиться.