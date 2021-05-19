"Начинайте работу": Путин и Си Цзиньпин дали старт сооружению новых энергоблоков на двух АЭС в Китае
Проекты строительства Тяньваньской электростанции и "Сюйдапу" реализует российская госкорпорация "Росатом".
Путин и Си Цзиньпин дали старт началу сооружения новых энергоблоков на двух АЭС в Китае. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии по видеосвязи.
Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как Путин и Си Цзиньпин, получив доклады о готовности, поочерёдно дали команду начинать работу.
Проекты строительства обеих электростанций реализует российская госкорпорация "Росатом". Тяньваньская АЭС вообще считается самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году, третий и четвёртый блоки введены в коммерческую эксплуатацию в 2018-м, а сегодня на объекте стартовало возведение уже седьмого и восьмого блоков.
Напомним, в марте Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дистанционно дали старт сооружению третьего энергоблока АЭС "Аккую". Строительство станции ведётся госкорпорацией "Росатом" в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.
А в апреле Пашинян предложил Путину построить новую атомную электростанцию в Армении. В этом вопросе армянский премьер также рассчитывает на участие российских специалистов.
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