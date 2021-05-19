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В Турции назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Россией

Ранее власти РФ решили отправить делегацию для проверки защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса.

19 мая, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в середине июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

"Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелёты", — рассказал он.

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Напомним, Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Ранее СМИ сообщили, что приостановку авиасообщения могут продлить на весь июнь, однако оперштаб опровергал эти заявления. При этом из-за ситуации с коронавирусом "Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Однако в авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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