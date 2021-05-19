В Турции назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Россией

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в середине июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

"Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер , принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелёты", — рассказал он.

Напомним, Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Ранее СМИ сообщили, что приостановку авиасообщения могут продлить на весь июнь, однако оперштаб опровергал эти заявления. При этом из-за ситуации с коронавирусом "Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Однако в авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба.