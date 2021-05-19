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Медведев допустил введение обязательной вакцинации

По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения.

19 мая, 11:31

Фото © Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

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"Мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", — рассуждает политик.

Добровольность или обязательность вакцинации, по мнению Медведева, является вопросом соразмерности ценностей: с одной стороны, ценности отдельной жизни, с другой — защита всего населения.

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"На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы", — заключил бывший премьер.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 60% взрослого населения России к осени 2021 года привьются от коронавируса и это станет переломным моментом для победы над пандемией. Кроме того, в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. Для этой категории отдых будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Эксперт советовал ехать в те страны, "где привитых 60–70%".


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Напомним, что, по данным мэрии Москвы, за минувшие пять месяцев порядка 1,3 миллиона жителей столицы привились от коронавируса. В целом по стране число вакцинированных уже приближается к отметке в 25 миллионов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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