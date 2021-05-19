Медведев допустил введение обязательной вакцинации

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

"Мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", — рассуждает политик.

Добровольность или обязательность вакцинации, по мнению Медведева, является вопросом соразмерности ценностей: с одной стороны, ценности отдельной жизни, с другой — защита всего населения.