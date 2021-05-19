Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая
Ожидается, что всего под неё попадёт свыше 350 тысяч детей. На компенсацию части затрат на отдых правительство выделило 5 млрд рублей.
Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Программа кешбэка за покупку путёвок в детские лагеря стартует в России 25 мая. Об этом на совещании с президентом РФ по реализации поручений по итогам Послания Федеральному собранию сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Это мера новая, не так отработана, как туристический кешбэк, разворачивается с колёс. Понимаем, что родители ждут старта программы. И у лагерей впервые опыт взаимодействия. Мы готовы запустить эту меру 25 мая", — сказал зампред правительства.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
Как ранее сообщал Лайф, на реализацию программы правительство направит пять миллиардов рублей. По словам Чернышенко, рассчитывается, что под компенсацию попадут более 350 тысяч детей по всей стране.
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