Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая

Программа кешбэка за покупку путёвок в детские лагеря стартует в России 25 мая. Об этом на совещании с президентом РФ по реализации поручений по итогам Послания Федеральному собранию сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Это мера новая, не так отработана, как туристический кешбэк, разворачивается с колёс. Понимаем, что родители ждут старта программы. И у лагерей впервые опыт взаимодействия. Мы готовы запустить эту меру 25 мая", — сказал зампред правительства.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.