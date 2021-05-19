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Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с планами регионов

К 2024 году объём проектов, профинансированных за счёт инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 млрд рублей.

19 мая, 11:15

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с новыми возможностями регионов по развитию инфраструктуры. Речь идёт о предоставлении субъектам страны инфраструктурных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения на 15 лет. Путин напомнил, что к 2024 году объём проектов, профинансированных за счёт таких кредитов, должен составить не менее 500 млрд рублей.

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"Уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры", — призвал глава государства на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

По словам Путина, правительство должно оказать регионам всю необходимую поддержку для реализации инфраструктурных проектов, в том числе комплексного развития территорий и жилищного строительства.

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"Необходимо запустить механизм субсидирования облигаций института развития "ДОМ.РФ", что позволит застройщикам привлекать целевые займы под минимальную ставку, увеличить объёмы строительства жилья, а значит, сделать его более доступным для российских семей", — добавил он.

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Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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