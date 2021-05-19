Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с планами регионов

Президент России Владимир Путин призвал крупные компании связать свои инвестиционные программы с новыми возможностями регионов по развитию инфраструктуры. Речь идёт о предоставлении субъектам страны инфраструктурных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения на 15 лет. Путин напомнил, что к 2024 году объём проектов, профинансированных за счёт таких кредитов, должен составить не менее 500 млрд рублей.

"Уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры", — призвал глава государства на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

По словам Путина, правительство должно оказать регионам всю необходимую поддержку для реализации инфраструктурных проектов, в том числе комплексного развития территорий и жилищного строительства.