Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев"
Парня в школе характеризуют как вспыльчивого, он уже не в первый раз создаёт проблемы. Теперь с ним работают психологи.
Гимназию в Казани эвакуировали из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев". Видео © LIFE
Гимназию № 40 в Казани экстренно эвакуировали после заявлений ученика о том, что он "убьёт одноклассника, так же как Ильназ Галявиев". Об этом Лайфу сообщил источник.
На место происшествия прибыли кинологи, сотрудники Росгвардии, МЧС, а также психологи, которые забрали мальчика. Преподаватели вывели остальных учеников на улицу.
Наш собеседник рассказал, что 12-летний ученик характеризуется как очень вспыльчивый, были истории, когда он приносил на уроки электронный испаритель или электрошокер. Сегодня на занятиях у него случился конфликт с одноклассником, во время которого он и пригрозил обидчику. После этого мальчик попытался сбежать домой, однако был остановлен охранником. Правоохранители изъяли у него телефон, а дома проведут обыски.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Виновник трагедии арестован на два месяца.
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