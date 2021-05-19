"Новые последствия ковида?": Маркетолог объяснил, зачем "Лента" купила Billa
В сложных условиях при пандемии рынок не столько конкурирует, сколько стремится к консолидации, уверен эксперт.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Мировой ретейл находится на стадии переформатирования. Вызвано это кризисом гипермаркетов, который обнаружился во время пандемии ковида, и, как следствие, необходимостью консолидации рынка. Такое мнение высказал маркетолог Николай Григорьев, комментируя новость о том, что "Лента" объявила о покупке торговой сети Billa.
"Вот эти огромные гипермаркеты с огромными скоплениями людей, вот это всё сейчас находится в сложном положении. Происходит переформатирование всего сектора мирового ретейла. И вот эти вещи проще делать, обладая соответствующим ресурсом. Поэтому начинают происходить вот эти объединения, консолидации ресурсов. Ничего особенного в этом нет", — цитирует его слова телеканал "360".
В то же время потребителей больше интересуют не процессы, происходящие в бизнесе, а цены на продукты. Ответ на этот вопрос дал экономист Василий Колташов. По его мнению, несмотря на жёсткую конкуренцию компаний и поглощения их друг другом, на стоимости продуктов это не скажется.
"На цены сейчас будет влиять только общая динамика на мировом рынке и курс рубля. Также на цены в магазинах повлияет внутренний ценовой климат, на создание которого ориентируется правительство. Если он будет создан, то продовольствие у нас будет дешевле, чем на мировом рынке. Государство не позволит ретейлерам слишком сильно повышать цены", — сказал он в интервью радио Sputnik.
Ранее Лайф писал о планах "Магнита" на покупку "Дикси". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной. Кстати, такое происходит не только среди торговых сетей, но и перевозчиков. Так, "Яндекс.Такси" объявил о покупке активов компании "Везёт" за $178 миллионов.
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