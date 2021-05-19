Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его Послания Федеральному собранию
По словам президента, все задачи, поставленные в послании, "должны быть реализованы ровно с таким результатом, который ожидают наши граждане".
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить меры, озвученные в Послании Федеральному собранию. Речь об этом зашла на совещании с правительством, посвящённом вопросу реализации отдельных положений послания. Российский лидер сделал акцент на том, что все задачи, поставленные в послании, "должны быть реализованы ровно с таким результатом, который ожидают наши граждане".
"Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания", — отметил глава государства.
Путин добавил, что послание готовилось не с чистого листа: ему предшествовала большая подготовительная работа с участием правительства, администрации президента, парламентских фракций.
"Значительная часть предложений поступила и от партии "Единая Россия", — указал президент, попросив депутатов рассказать о том, как продвигаются новые законотворческие инициативы.
Напомним, что послание Путина прозвучало 21 апреля. По его итогам был опубликован перечень поручений из 18 пунктов, основная часть которых адресована Правительству РФ и другим органам власти. Так, например, кабмину поручено представить предложения о допподдержке бизнеса до 21 мая. Ответственным указан премьер-министр России Михаил Мишустин.
В своём послании Путин затронул и тему международных отношений. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Путин подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Президент также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
Комментариев: 0