Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его Послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить меры, озвученные в Послании Федеральному собранию. Речь об этом зашла на совещании с правительством, посвящённом вопросу реализации отдельных положений послания. Российский лидер сделал акцент на том, что все задачи, поставленные в послании, "должны быть реализованы ровно с таким результатом, который ожидают наши граждане".

"Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания", — отметил глава государства.

Путин добавил, что послание готовилось не с чистого листа: ему предшествовала большая подготовительная работа с участием правительства, администрации президента, парламентских фракций.

"Значительная часть предложений поступила и от партии "Единая Россия", — указал президент, попросив депутатов рассказать о том, как продвигаются новые законотворческие инициативы.