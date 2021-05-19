В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь

В Москве внимательно следят за развивающимся конфликтом между Палестиной и Израилем и призывают стороны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события. Мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", — заметил он.