В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь
Российская сторона также предпринимает усилия для урегулирования ситуации и предлагает свою территорию для прямых контактов.
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В Москве внимательно следят за развивающимся конфликтом между Палестиной и Израилем и призывают стороны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события. Мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", — заметил он.
Россия призывает стороны не подливать масла в огонь конфликта и быть сдержанными в своих заявлениях и высказываниях. Кроме того, российская сторона предлагает свою территорию для прямых контактов, а также предпринимает усилия в рамках ближневосточного "квартета".
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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