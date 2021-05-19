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В Кремле позитивно оценили публикации о возможной отмене санкций США по "Северному потоку – 2"

Читать подобные сообщения гораздо лучше, чем о грядущих новых ограничениях, заметил Дмитрий Песков.

19 мая, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Появление информации в СМИ о возможности отмены США санкций по газопроводу "Северный поток – 2" в Кремле оценивают позитивно, однако эти сообщения обезличены, поэтому не стоит воспринимать их как сигнал. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно всё-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный", — заметил представитель Кремля.

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По словам Пескова, читать подобное гораздо лучше, чем о новых ограничениях. Но на данный момент никаких официальных подтверждений со стороны американской администрации не последовало, уточнил он.

При этом назвал позитивным сигналом тот факт, если бы санкции были сняты даже в отношении одного человека, связанного со строящимся газопроводом.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Ранее в Германии назвали условие завершения проекта. По мнению немецкой стороны, всё зависит исключительно от скорости укладки труб, поскольку все бюрократические вопросы вокруг разрешения на строительство были улажены.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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