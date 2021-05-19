В Кремле позитивно оценили публикации о возможной отмене санкций США по "Северному потоку – 2"

Появление информации в СМИ о возможности отмены США санкций по газопроводу "Северный поток – 2" в Кремле оценивают позитивно, однако эти сообщения обезличены, поэтому не стоит воспринимать их как сигнал. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно всё-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный", — заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, читать подобное гораздо лучше, чем о новых ограничениях. Но на данный момент никаких официальных подтверждений со стороны американской администрации не последовало, уточнил он.

При этом назвал позитивным сигналом тот факт, если бы санкции были сняты даже в отношении одного человека, связанного со строящимся газопроводом.