В Кремле позитивно оценили публикации о возможной отмене санкций США по "Северному потоку – 2"
Читать подобные сообщения гораздо лучше, чем о грядущих новых ограничениях, заметил Дмитрий Песков.
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Появление информации в СМИ о возможности отмены США санкций по газопроводу "Северный поток – 2" в Кремле оценивают позитивно, однако эти сообщения обезличены, поэтому не стоит воспринимать их как сигнал. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно всё-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный", — заметил представитель Кремля.
По словам Пескова, читать подобное гораздо лучше, чем о новых ограничениях. Но на данный момент никаких официальных подтверждений со стороны американской администрации не последовало, уточнил он.
При этом назвал позитивным сигналом тот факт, если бы санкции были сняты даже в отношении одного человека, связанного со строящимся газопроводом.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
Ранее в Германии назвали условие завершения проекта. По мнению немецкой стороны, всё зависит исключительно от скорости укладки труб, поскольку все бюрократические вопросы вокруг разрешения на строительство были улажены.
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