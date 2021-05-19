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Россиян предупредили о риске дефицита мороженого

У производителей возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования для маркировки.

19 мая, 10:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аномально жаркий май открыл в России сезон мороженого, но оказалось, что почти 40% производителей лакомства не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на запись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Эксперты говорят, что оборудование по изготовлению и нанесению марок импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий.

"Представитель оператора системы маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну – три недели, остальные "не выходят на связь", — говорится в сообщении издания.

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С подобной проблемой столкнулся, в частности, один из крупнейших в России производителей мороженого Unilever (бренды "Магнат", Cornetto, "Золотой стандарт", ГОСТ и другие), на него приходится почти 10% рынка.

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Во избежание дефицита в Минсельхозе предложили сформировать запас продукции и освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.

Ранее Лайф писал о совете диетолога, какое мороженое лучше выбрать. Оказывается, не все виды любимого холодного лакомства одинаково полезны для такой погоды.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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