Россиян предупредили о риске дефицита мороженого
У производителей возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования для маркировки.
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Аномально жаркий май открыл в России сезон мороженого, но оказалось, что почти 40% производителей лакомства не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на запись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.
Эксперты говорят, что оборудование по изготовлению и нанесению марок импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий.
"Представитель оператора системы маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну – три недели, остальные "не выходят на связь", — говорится в сообщении издания.
С подобной проблемой столкнулся, в частности, один из крупнейших в России производителей мороженого Unilever (бренды "Магнат", Cornetto, "Золотой стандарт", ГОСТ и другие), на него приходится почти 10% рынка.
Во избежание дефицита в Минсельхозе предложили сформировать запас продукции и освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.
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