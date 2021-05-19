Россиян предупредили о риске дефицита мороженого

Аномально жаркий май открыл в России сезон мороженого, но оказалось, что почти 40% производителей лакомства не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на запись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Эксперты говорят, что оборудование по изготовлению и нанесению марок импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий.

"Представитель оператора системы маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну – три недели, остальные "не выходят на связь", — говорится в сообщении издания.

С подобной проблемой столкнулся, в частности, один из крупнейших в России производителей мороженого Unilever (бренды "Магнат", Cornetto, "Золотой стандарт", ГОСТ и другие), на него приходится почти 10% рынка.



Во избежание дефицита в Минсельхозе предложили сформировать запас продукции и освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.