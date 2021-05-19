Правительство не планирует вводить демпфер на керосин
По словам вице-премьера Новака, таких предложений в кабмин не поступало.
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Правительство РФ не рассматривает возможность введения демпфера на керосин для стабилизации цен на топливо. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах коллегии Ростехнадзора.
"Таких предложений не поступало в правительство", — сказал Новак.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин РФ принял дополнительные меры для стабилизации цен на бензин. Теперь крупные нефтяные компании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночным ценам.
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