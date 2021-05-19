Правительство не планирует вводить демпфер на керосин

Правительство РФ не рассматривает возможность введения демпфера на керосин для стабилизации цен на топливо. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

"Таких предложений не поступало в правительство", — сказал Новак.