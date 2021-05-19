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Правительство не планирует вводить демпфер на керосин

По словам вице-премьера Новака, таких предложений в кабмин не поступало.

19 мая, 10:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ не рассматривает возможность введения демпфера на керосин для стабилизации цен на топливо. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

"Таких предложений не поступало в правительство", — сказал Новак.

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Ранее Лайф сообщал, что кабмин РФ принял дополнительные меры для стабилизации цен на бензин. Теперь крупные нефтяные компании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночным ценам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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