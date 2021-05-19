В Кремле объяснили, почему Путин не намерен обсуждать с Байденом его высказывания в свой адрес

Основными темами, которые могут обсуждаться на российско-американском саммите, являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, но не инцидент на брифинге, когда американский политик оскорбил президента РФ.