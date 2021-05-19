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В Кремле объяснили, почему Путин не намерен обсуждать с Байденом его высказывания в свой адрес

Основными темами, которые могут обсуждаться на российско-американском саммите, являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, но не инцидент на брифинге, когда американский политик оскорбил президента РФ.

19 мая, 10:25

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / АР

Скандальные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не стоят в повестке встречи глав двух государств. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госдеп: Путин и Байден могут встретиться в ближайшие недели

Госдеп: Путин и Байден могут встретиться в ближайшие недели

Основными темами, которые могут обсуждаться на российско-американском саммите, являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, отметил он.

"Вы знаете, этот инцидент — это не главное, речь, конечно, идёт о стратегической стабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня", — подытожил представитель Кремля.

Американцы извинились перед Россией за резкие слова Байдена в адрес Путина

Американцы извинились перед Россией за резкие слова Байдена в адрес Путина

Напомним, в мартовском интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом сообществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить.

Накануне СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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