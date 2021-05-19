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Самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии

По данным Минобороны республики, в результате погибли двое лётчиков.

19 мая, 10:30
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Учебно-тренировочный самолёт разбился в белорусском городе. Видео © Соцсети

Военный самолёт Як-130 упал в белорусском городе Барановичи. Информацию уже подтвердили в Минобороны страны. По их данным, в результате крушения двое лётчиков погибли.

В соцсетях изначально сообщали, что воздушное судно упало на жилой дом. Однако на опубликованных кадрах воронка от столкновения видна на земле, хотя здания находятся в опасной близости к месту ЧП. Минобороны отмечает, что пилоты пытались увести самолёт от населённого пункта.

В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

"При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолёт от населенного пункта.  Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли", сообщили в МО.

По словам очевидцев, всего в районе города летали четыре учебно-тренировочных самолёта. Группа отрабатывала фигуры пилотажа, как вдруг один борт начал терять высоту, после чего упал в районе улицы Фестивальной.

Ранее Лайф сообщал, что на северо-востоке Мексики в муниципалитете Аподака потерпел крушение вертолёт.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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