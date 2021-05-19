Самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии

Учебно-тренировочный самолёт разбился в белорусском городе. Видео © Соцсети

Военный самолёт Як-130 упал в белорусском городе Барановичи. Информацию уже подтвердили в Минобороны страны. По их данным, в результате крушения двое лётчиков погибли.

В соцсетях изначально сообщали, что воздушное судно упало на жилой дом. Однако на опубликованных кадрах воронка от столкновения видна на земле, хотя здания находятся в опасной близости к месту ЧП. Минобороны отмечает, что пилоты пытались увести самолёт от населённого пункта.

"При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолёт от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли", — сообщили в МО.

По словам очевидцев, всего в районе города летали четыре учебно-тренировочных самолёта. Группа отрабатывала фигуры пилотажа, как вдруг один борт начал терять высоту, после чего упал в районе улицы Фестивальной.