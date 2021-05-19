В Кремле оценили прогноз Поповой о том, что к осени 60% россиян будут привиты от коронавируса
Пресс-секретарь главы государства склонен доверять этой оценке. Тем более что задачу пройти порог иммунизации к этому времени ставил Владимир Путин.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Порог иммунизации населения России к коронавирусу должен быть пройден к осени текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать прогноз главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что к осени около 60% взрослого населения страны должны привиться.
По словам представителя Кремля, именно президент Владимир Путин ранее говорил, что "до осени порог иммунизации должен быть пройден".
"Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться", — уточнил Песков.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 60% взрослого населения России к осени 2021 года привьются от коронавируса и это станет переломным моментом для победы над пандемией. Кроме того, в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. Для этой категории отдых будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Эксперт советовал ехать в те страны, "где привитых 60–70%".
За минувшие сутки в России выявлено 7920 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки диагноз CoViD-19 подтвердился у 2096 человек. Также в тройку регионов по выявляемости вошли Санкт-Петербург (784) и Московская область (697). Выздоровел же накануне 9561 пациент.
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