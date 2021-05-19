В Кремле оценили прогноз Поповой о том, что к осени 60% россиян будут привиты от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства склонен доверять этой оценке. Тем более что задачу пройти порог иммунизации к этому времени ставил Владимир Путин.