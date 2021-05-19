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В Кремле оценили прогноз Поповой о том, что к осени 60% россиян будут привиты от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства склонен доверять этой оценке. Тем более что задачу пройти порог иммунизации к этому времени ставил Владимир Путин.

19 мая, 10:40

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Порог иммунизации населения России к коронавирусу должен быть пройден к осени текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать прогноз главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что к осени около 60% взрослого населения страны должны привиться.

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По словам представителя Кремля, именно президент Владимир Путин ранее говорил, что "до осени порог иммунизации должен быть пройден".

"Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться",  уточнил Песков.

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Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 60% взрослого населения России к осени 2021 года привьются от коронавируса и это станет переломным моментом для победы над пандемией. Кроме того, в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. Для этой категории отдых будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Эксперт советовал ехать в те страны, "где привитых 60–70%".

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За минувшие сутки в России выявлено 7920 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки диагноз CoViD-19 подтвердился у 2096 человек. Также в тройку регионов по выявляемости вошли Санкт-Петербург (784) и Московская область (697). Выздоровел же накануне 9561 пациент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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