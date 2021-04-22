Государство — социальный терапевт: эксперты оценили главные моменты в выступлении президента

В послании к парламенту президент Владимир Путин анонсировал беспрецедентную поддержку государством семей с детьми, пенсионеров и учащихся — всех малозащищённых и ослабленных пандемией. Глава страны зачастую обращался напрямую к людям, приводя примеры сложных жизненных ситуаций, напоминая чиновникам о том, что бюрократические издержки нивелируют адресную помощь государства и, к примеру, мама с ребёнком на руках не должна обивать пороги ведомств, собирая справки для выплаты алиментов.

Поблагодарив всех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией коронавирусной инфекции, президент выразил признательность врачам, учёным, сотрудникам заводов, социальных служб, правоохранителям, бизнесу и представителям власти, а также призвал сделать прививку тех, кто ещё не вакцинировался. Продление программы туристического кешбэка в 20% за поездки до конца года стало одной из мер государственной помощи. Кроме того, путёвки в школьные лагеря будут компенсироваться в размере 50%, а студентов, путешествующих по России, ждут пилотные проекты для проживания в кампусах.

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— Безусловно, в ситуации выхода из коронавирусного пике тема реабилитации становится крайне важным моментом. Сейчас необходимо поддержать граждан с точки зрения медицинского обслуживания. Поэтому программы туристического кешбэка на курортно-санаторное лечение и инициатива про оплату государством половины стоимости детских путёвок в лагеря — это очень актуальное ноу-хау, раньше такого не было, — сказала Лайфу директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

По её мнению, поднятая главой страны тема консолидации общества продолжит и усилит тренд на поддержку семьи, детства и материнства. Президент в ходе выступления отметил, что задачу прийти к показателям по продолжительности жизни в 80 лет из-за пандемии пока не удалось решить. Однако к 2025 году государство планирует этого добиться.

Родители школьников в 2021 году получат выплату в размере 10 000 рублей, она будет произведена в августе для того, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году. Кроме того, помощь в 5650 рублей детям от восьми до 16 лет из неполных семей окажут с 1 июля 2021 года.

— Социальная политика в целом обязывает государство выступить как социальный терапевт. Отдельный важный блок в Послании Президента ФС был посвящён работе с регионами. Здесь правительству поручено до 1 июля разработать новую стратегию поддержки субъектов, обозначен целый комплекс мер финансовой помощи, при этом президент намекнул федеральным министерствам о необходимости помогать в разработке социальных программ, инфраструктурных объектов, а не только забраковывать их. Я думаю, всё это в совокупности даст большой толчок развитию регионов, — отметила Кислицина.

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Молодые родители часто сидят дома с детьми, больничный оплачивается на 60%, рассказала Лайфу эксперт ОНФ, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая. По её мнению, сегодня президент коснулся самых больных вопросов, с которыми сталкиваются семьи.

— Мы услышали в обращении президента слова, о которых его просил Совет матерей, для нас это очень большая победа! Вопрос алиментов, который мы не первый год поднимаем, нашёл сегодня решение в качестве ежемесячной выплаты мамам. И я надеюсь, что кроме этой помощи одиноким родителям они ещё и получат поддержку в поиске второй половины, которая скрывается и не платит. Напомню, сегодня глава страны сказал, что "женщина не должна оставаться один на один с этим горем, у нас есть государство, у нас есть банки, которые должны им помогать". Теперь как будущим школьникам, так и настоящим будет оказана поддержка в виде выплат — 1 сентября перестанет быть для малообеспеченных семей дырой в бюджете. Вот это я считаю нашими основными победами, — прокомментировала Буцкая.

Отдельно президент коснулся темы науки. Так, с этого года не менее 100 вузов будут получать денежные гранты (начиная от 100 миллионов рублей). Деньги будут потрачены на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Поддержку получат государственные учебные заведения.

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— Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские (в том числе фундаментальные) исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей, — сказал Владимир Путин.

По словам профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, самое важное — это поддержка науки, что станет большой радостью для всего научного сообщества по всей стране. 90% послания было уделено социальным темам. Международная тема вообще заняла три-пять минут, а остальное время было посвящено экономике, регионам в общем социальном контексте, всему, что поможет облегчить жизнь людей.

— Президент выступил в несколько отеческой тональности, он поговорил не столько с чиновниками, сколько сразу со всей страной, ключевым вопросом повестки стала помощь детям, школьникам, студентам и молодым учёным, что свидетельствует о внутреннем развитии. Например, ассигнования на науку составят 1,6 трлн рублей, это огромная сумма, с советских времён такого не было. Что же касается внешнего блока, то лидер страны уделил ему совсем немного времени, дав понять, что для нас это не является приоритетом. В то же время он жёстко обозначил определённые границы — если кто-то попытается их нарушить и будет угрожать нашим интересам или безопасности, то получит серьёзный асимметричный ответ, о котором пожалеет, а где проходят красные линии, мы решим сами. Полагаю ответ исчерпывающим. Послание соответствует той линии, которую государство проводит, в том числе и в рамках конституционных поправок, принятых в прошлом году. Обеспечив внешнюю безопасность, наше государство смотрит внутрь себя, оно концентрируется, недаром там был очень важный акцент на региональном развитии, — сказал политолог Алексей Мартынов.

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Как полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, речь Путина была в первую очередь обращена не к чиновникам, а к простым людям, отчего она была предельно конкретна в бытовых мелочах и почти не касалась абстрактных и международных тем.

— Путин очень много внимания обращает на положение внутри страны. Это его главный ресурс, поэтому, я полагаю, послание адресовано именно гражданам, оно по содержанию очень честное и откровенное. Самое важное — это то, с чего начал президент, а именно — выход из ситуации с ковидом и его влияние на политическую, экономическую и социальную ситуации. Страна натиск эпидемии выдержала, но ей надо помочь. Очень много планируется в области социальной поддержки. Это и поручения губернаторам возглавить и быть ответственными за вакцинацию, чтобы большая часть населения всё-таки получила прививки. Очень много мер связано с пособиями и выплатами для слабых групп населения: это и матери-одиночки, и семьи с небольшим доходом, и дети до 16 лет. Президент обращался именно к стране, — подчеркнул эксперт.

Отметим, тема социального благополучия страны является приоритетной не только как одна из важных мер по выходу из пандемического кризиса. По словам экспертов, это важный поворот к решению внутренних проблем и главный вектор политической воли.

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