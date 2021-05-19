Путина попросили снова перенести Всероссийскую перепись населения

Всероссийская перепись населения в этом году может пройти на месяц позже. С предложением о переносе к президенту РФ Владимиру Путину обратился секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Избирательная кампания в Госдуму совпадает со Всероссийской переписью населения. Если переписчики и агитаторы пойдут в одно время по домам, то это ничего хорошего не даст", — заметил он в ходе совещания по реализации поручений по итогам Послания Федеральному собранию.