Путина попросили снова перенести Всероссийскую перепись населения
Изначально она должна была состояться в октябре прошлого года, однако этим планам помешал коронавирус.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Всероссийская перепись населения в этом году может пройти на месяц позже. С предложением о переносе к президенту РФ Владимиру Путину обратился секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Избирательная кампания в Госдуму совпадает со Всероссийской переписью населения. Если переписчики и агитаторы пойдут в одно время по домам, то это ничего хорошего не даст", — заметил он в ходе совещания по реализации поручений по итогам Послания Федеральному собранию.
Турчак предложил перенести мероприятия по переписи с сентября на октябрь, на что глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.
Ранее Правительство РФ уже дважды переносило перепись населения — с октября 2020 года на апрель 2021-го, а затем с апреля этого года на сентябрь — из-за пандемии коронавируса.
Комментариев: 0