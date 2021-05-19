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Путина попросили снова перенести Всероссийскую перепись населения

Изначально она должна была состояться в октябре прошлого года, однако этим планам помешал коронавирус.

19 мая, 11:04
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин </p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Всероссийская перепись населения в этом году может пройти на месяц позже. С предложением о переносе к президенту РФ Владимиру Путину обратился секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Избирательная кампания в Госдуму совпадает со Всероссийской переписью населения. Если переписчики и агитаторы пойдут в одно время по домам, то это ничего хорошего не даст", — заметил он в ходе совещания по реализации поручений по итогам Послания Федеральному собранию.

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

Турчак предложил перенести мероприятия по переписи с сентября на октябрь, на что глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.

Ранее Правительство РФ уже дважды переносило перепись населения — с октября 2020 года на апрель 2021-го, а затем с апреля этого года на сентябрь — из-за пандемии коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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