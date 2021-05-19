Путин указал на проблемы с запуском программы детского туристического кешбэка

Президент России Владимир Путин обратил внимание на наличие проблем в реализации программы детского туристического кешбэка. Заявление на эту тему глава государства сделал в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию.

"В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. Нужно быстро решить две задачи. Сейчас летние отпуска, летние лагеря. Один из ключевых вопросов — стоимость отпуска. В послании была задача продлить систему кешбэка. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы", — сказал президент.

На совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что часть поручений уже выполнена, в частности по поддержке детского отдыха. В ходе заседания правительства отмечалось, что направлено пять миллиардов рублей, чтобы родители могли вернуть часть затрат на путёвки в летние лагеря.