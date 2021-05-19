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Евросоюз разрешит въезд вакцинированным от ковида туристам

При этом в упрощённом режиме будут приниматься привитые препаратами, одобренными в ЕС. А других путешественников будут впускать по усмотрению конкретных принимающих стран.

19 мая, 11:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Члены Евросоюза договорились разрешить въезд полностью привитым от ковида туристам из третьих стран. Эту информацию подтвердила Еврокомиссия.

"Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности, для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами", заявил представитель ЕК.

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Для тех, кто привился другими препаратами, тоже предусмотрено послабление: государства — члены ЕС могут разрешать въезд туристам с вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Однако в случае ухудшения ситуации по ковиду страны могут экстренно приостановить въезд из таких государств.

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Напомним, что глава Союза турагентств назвал "мутной" инициативу ЕС снять ограничения для привитых путешественников. Идея ЕС может быть продиктована отчаянием, уверен специалист, ведь из-за локдауна туристический сектор блока существенно просел.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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