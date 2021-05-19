Евросоюз разрешит въезд вакцинированным от ковида туристам

Члены Евросоюза договорились разрешить въезд полностью привитым от ковида туристам из третьих стран. Эту информацию подтвердила Еврокомиссия.

"Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности, для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами", — заявил представитель ЕК.

Для тех, кто привился другими препаратами, тоже предусмотрено послабление: государства — члены ЕС могут разрешать въезд туристам с вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Однако в случае ухудшения ситуации по ковиду страны могут экстренно приостановить въезд из таких государств.