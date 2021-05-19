Евросоюз разрешит въезд вакцинированным от ковида туристам
При этом в упрощённом режиме будут приниматься привитые препаратами, одобренными в ЕС. А других путешественников будут впускать по усмотрению конкретных принимающих стран.
Фото © Pixabay
Члены Евросоюза договорились разрешить въезд полностью привитым от ковида туристам из третьих стран. Эту информацию подтвердила Еврокомиссия.
"Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности, для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами", — заявил представитель ЕК.
Для тех, кто привился другими препаратами, тоже предусмотрено послабление: государства — члены ЕС могут разрешать въезд туристам с вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Однако в случае ухудшения ситуации по ковиду страны могут экстренно приостановить въезд из таких государств.
Напомним, что глава Союза турагентств назвал "мутной" инициативу ЕС снять ограничения для привитых путешественников. Идея ЕС может быть продиктована отчаянием, уверен специалист, ведь из-за локдауна туристический сектор блока существенно просел.
Комментариев: 0