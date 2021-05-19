Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом
Франциска Гиффай покинула свой пост после дискуссий вокруг её докторской диссертации, которую она подала в феврале 2010 года. После её защиты она получила учёную степень доктора философии.
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Франциска Гиффай покидает пост министра по делам семьи Германии. Такое решение она приняла после того, как её обвинили в масштабных заимствованиях в научной работе, посвящённой развитию гражданского общества в Европе. Об этом сообщает издание Focus Online.
Речь идёт о диссертации Гиффай на тему "Путь Европы к гражданам — политика Европейской комиссии по участию гражданского общества". После защиты работы она получила учёную степень доктора философии.
В феврале 2019 года её научная работа вызвала подозрения, и Гиффай стали проверять на плагиат. В диссертации нашли недочёты, но лишать её учёной степени не стали. Однако в ноябре 2020 года она сама отказалась от степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не происходило.
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