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Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

Франциска Гиффай покинула свой пост после дискуссий вокруг её докторской диссертации, которую она подала в феврале 2010 года. После её защиты она получила учёную степень доктора философии.

19 мая, 11:35

Фото © Wikipedia

Франциска Гиффай покидает пост министра по делам семьи Германии. Такое решение она приняла после того, как её обвинили в масштабных заимствованиях в научной работе, посвящённой развитию гражданского общества в Европе. Об этом сообщает издание Focus Online.

Речь идёт о диссертации Гиффай на тему "Путь Европы к гражданам — политика Европейской комиссии по участию гражданского общества". После защиты работы она получила учёную степень доктора философии.

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В феврале 2019 года её научная работа вызвала подозрения, и Гиффай стали проверять на плагиат. В диссертации нашли недочёты, но лишать её учёной степени не стали. Однако в ноябре 2020 года она сама отказалась от степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не происходило.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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