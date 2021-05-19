Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

Франциска Гиффай покидает пост министра по делам семьи Германии. Такое решение она приняла после того, как её обвинили в масштабных заимствованиях в научной работе, посвящённой развитию гражданского общества в Европе. Об этом сообщает издание Focus Online.

Речь идёт о диссертации Гиффай на тему "Путь Европы к гражданам — политика Европейской комиссии по участию гражданского общества". После защиты работы она получила учёную степень доктора философии.

В феврале 2019 года её научная работа вызвала подозрения, и Гиффай стали проверять на плагиат. В диссертации нашли недочёты, но лишать её учёной степени не стали. Однако в ноябре 2020 года она сама отказалась от степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".