Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России хоть и непростая, но остаётся контролируемой. В связи с этим нет причин для введения жёстких ограничений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жёстких ограничительных мер, локдауна нет, и я надеюсь, что их не возникнет", — сказала она журналистам.

Матвиенко отметила, что положительную роль сыграло решение властей объявить нерабочими днями промежуток между майскими праздниками.

"Введение десятидневных каникул по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы было оправданным и сыграло положительную роль", — подчеркнула спикер Совфеда.