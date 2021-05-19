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Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России

За сутки в стране зафиксировано менее восьми тысяч новых случаев заражения инфекцией.

19 мая, 12:44
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России хоть и непростая, но остаётся контролируемой. В связи с этим нет причин для введения жёстких ограничений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жёстких ограничительных мер, локдауна нет, и я надеюсь, что их не возникнет", — сказала она журналистам.

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Матвиенко отметила, что положительную роль сыграло решение властей объявить нерабочими днями промежуток между майскими праздниками.

"Введение десятидневных каникул по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы было оправданным и сыграло положительную роль", — подчеркнула спикер Совфеда.

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Напомним, что в России за минувшие сутки выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки диагноз CoViD-19 подтвердился у 2096 человек. Также в тройку регионов по выявляемости вошли Санкт-Петербург и Московская область.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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