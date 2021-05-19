Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Украина передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ещё в конце прошлого года Франция и Германия внесли предложение разбить "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" на отдельные элементы и проработать каждый из них по отдельности. Первый франко-германский проект "Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений" был представлен в ноябре 2020 года, а затем обновлён 8 февраля этого года. Свои версии данных элементов отправили и Россия с Украиной. Последние правки РФ внесла 16 февраля, и именно на них ожидалась реакция Киева.

Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений, пишет издание. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

Помимо этого, жёсткую позицию Украина заняла и по поводу конституционной реформы. РФ считает, что этот проект необходимо согласовывать с Донецком и Луганском, против чего выступает Киев. Кроме того, Украина требует утвердить будущую "дорожную карту" по урегулированию конфликта исключительно в "нормандском формате", а не в контактной группе, как того хочет Москва.