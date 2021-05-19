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Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Он является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений.

19 мая, 12:24
<p>Фото © Andrew Burton / Getty Images</p>

Фото © Andrew Burton / Getty Images

Украина передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ещё в конце прошлого года Франция и Германия внесли предложение разбить "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" на отдельные элементы и проработать каждый из них по отдельности. Первый франко-германский проект "Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений" был представлен в ноябре 2020 года, а затем обновлён 8 февраля этого года. Свои версии данных элементов отправили и Россия с Украиной. Последние правки РФ внесла 16 февраля, и именно на них ожидалась реакция Киева.

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Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений, пишет издание. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

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Помимо этого, жёсткую позицию Украина заняла и по поводу конституционной реформы. РФ считает, что этот проект необходимо согласовывать с Донецком и Луганском, против чего выступает Киев. Кроме того, Украина требует утвердить будущую "дорожную карту" по урегулированию конфликта исключительно в "нормандском формате", а не в контактной группе, как того хочет Москва.

Ранее МИД РФ сообщил, что не видел письма Украины об организации встречи в "нормандском формате". Замглавы российского дипведомства заявил, что Россия никогда не избегает подобного рода контактов, однако с этой инициативой Киева пока не знакома.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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