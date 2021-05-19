Половина иркутского посёлка могла сгореть по вине человека
Огонь уже охватил 24 дома, 11 из которых — жилые. Их хозяева временно размещены в администрации населённого пункта.
Посёлок Дальний. Фото © LIFE
Крупный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области мог начаться по вине человека. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Пока можно сказать одно — дело не в лесном пожаре. Возгорание началось в самом посёлке. Предположительно, как раз в заброшенных строениях", — написал он в "Инстаграме".
Глава Прибайкалья уточнил, что сейчас в населённом пункте огнём охвачено 24 дома, 11 из которых — жилые. Их хозяева временно размещены в администрации.
Тушить пожар мешает сильный ветер. Во всём посёлке отключили электричество. Сейчас на месте работают добровольцы, из соседнего муниципального образования отправлена пожарная дружина с техникой, из Иркутска вылетел спасательный вертолёт Ми-8, также на помощь отправлен самолёт БЕ-200ЧС от Красноярского авиационно-спасательного центра.
Кобзев напомнил, что семь лет назад в этом посёлке был похожий пожар, однако тогда огонь пришёл из леса. В 2014-м сгорело 22 дома, треть всего посёлка.
Напомним, ситуация осложняется тем, что с населённым пунктом отсутствует дорожное сообщение и паромная переправа. Всего в Дальнем, расположенном на берегу реки Илим в 118 км от районного центра, проживает 68 человек, включая одного ребёнка. В населённом пункте 48 домов, из которых 35 — жилые.
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