Половина иркутского посёлка могла сгореть по вине человека

Крупный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области мог начаться по вине человека. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Пока можно сказать одно — дело не в лесном пожаре. Возгорание началось в самом посёлке. Предположительно, как раз в заброшенных строениях", — написал он в "Инстаграме".

Глава Прибайкалья уточнил, что сейчас в населённом пункте огнём охвачено 24 дома, 11 из которых — жилые. Их хозяева временно размещены в администрации.

Тушить пожар мешает сильный ветер. Во всём посёлке отключили электричество. Сейчас на месте работают добровольцы, из соседнего муниципального образования отправлена пожарная дружина с техникой, из Иркутска вылетел спасательный вертолёт Ми-8, также на помощь отправлен самолёт БЕ-200ЧС от Красноярского авиационно-спасательного центра.

Кобзев напомнил, что семь лет назад в этом посёлке был похожий пожар, однако тогда огонь пришёл из леса. В 2014-м сгорело 22 дома, треть всего посёлка.