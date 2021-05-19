"Бессмертный полк" передал в СК данные пользователей, пытавшихся разместить портреты нацистов

Объединение "Бессмертный полк" передало в Следственный комитет России данные интернет-пользователей, которые пытались разместить фотографии нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия 9 Мая нынешнего года. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба проекта Елена Цунаева.

По словам Цунаевой, модераторы проекта в этом году также пресекали попытки разместить провокационные портреты нацистских преступников и их пособников. Она напомнила, что за подобное грозят крупные штрафы от трёх до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.