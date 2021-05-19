"Бессмертный полк" передал в СК данные пользователей, пытавшихся разместить портреты нацистов
Организаторы проекта напомнили, что за подобное преступление грозят крупные штрафы от трёх до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Объединение "Бессмертный полк" передало в Следственный комитет России данные интернет-пользователей, которые пытались разместить фотографии нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия 9 Мая нынешнего года. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба проекта Елена Цунаева.
"На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", — приводит её слова РИА "Новости".
По словам Цунаевой, модераторы проекта в этом году также пресекали попытки разместить провокационные портреты нацистских преступников и их пособников. Она напомнила, что за подобное грозят крупные штрафы от трёх до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, онлайн-шествие "Бессмертного полка" состоялось в Москве и 48 регионах страны 9 Мая. Формат мероприятия был изменён из-за эпидемиологической обстановки. Число участников онлайн-шествия в 2021 году удвоилось, кроме того, к ним c борта МКС присоединился космонавт Олег Новицкий.
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