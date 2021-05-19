В Москве четырёхлетний малыш сбежал из детсада и чуть не утонул в пруду
Сотрудники учреждения не сразу сообщили маме о его пропаже. Теперь женщина обвиняет их в халатности.
Мальчик сразу после спасения. Фото © LIFE
Четырёхлетний ребёнок с диагностированным аутизмом убежал из московского детского сада, миновав воспитателей и пост охраны, и чуть не утонул в пруду. Подробностями происшествия с Лайфом поделилась мать малыша.
По её словам, первый звонок из учреждения ей поступил днём 18 мая, ей сообщили, что сын сбежал через заднюю дверь кухни, миновав при этом воспитателей и пост охраны. При этом воспитатели никого не уведомили о пропаже ребёнка (к слову, мальчик находился в детсаду с личным помощником).
В итоге обеспокоенная женщина сама сообщила о происшествии в полицию и в поисковый отряд "Лиза алерт". Уже в через 20 минут ей сообщили радостную весть: с ребёнком всё в порядке, его вытащили из пруда за Ивановским кладбищем. Спас мальчика прохожий, он сразу набрал 112, на место прибыли правоохранители и скорая помощь, сотрудники которой провели осмотр мальчика.
Мать беглеца крайне возмущена произошедшим и обратилась с заявлением в прокуратуру, которая подтвердила Лайфу, что проводит проверку.
"По итогу мой сын отсутствовал в детском саду почти полтора часа, и мне никто об этом не сообщил, не вызвал соответствующих служб. Мой ребёнок получил как психологическую травму, так и вред здоровью", — отметила женщина.
Ранее Лайф писал о мальчике с ДЦП из Твери, который сбежал из дома ради встречи с братом. Он также рассказал, что боится маму, потому что та грозится его убить.
Комментариев: 0