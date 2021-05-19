"Вам дорога только на кладбище": Нижегородский инвалид рассказал, почему жена увезла его из больницы на каталке

По его словам, врач отказался его оперировать и ушёл. Вернуться домой пришлось самостоятельно, так как все отказывались везти — даже за деньги.