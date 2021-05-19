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"Вам дорога только на кладбище": Нижегородский инвалид рассказал, почему жена увезла его из больницы на каталке

По его словам, врач отказался его оперировать и ушёл. Вернуться домой пришлось самостоятельно, так как все отказывались везти — даже за деньги.

19 мая, 12:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Житель Нижегородской области Владимир Симонов, которого жена самостоятельно везла на больничной каталке домой по жаре, рассказал Лайфу, что на самом деле произошло. По словам мужчины, ему была необходима операция по удалению камней из мочевого пузыря, но в медучреждении в оперативном вмешательстве ему отказали.

Нижегородский инвалид рассказал, почему жена увезла его из больницы на каталке. Видео © LIFE

"Мне нужно было удалять камни, иначе бы долго я не протянул. В больнице врач посмотрел меня и сказал: "Я не могу вас оперировать. Слишком большие риски. Вы инвалид первой группы. Вам дорога только на кладбище". Я предложил написать расписку, но доктор предложил обратиться в другие больницы и ушёл. Я так и остался лежать на каталке", — рассказал Лайфу Владимир.

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Поскольку находиться в больнице уже не было смысла, мужчина с помощью жены пытался узнать, как они теперь могут добраться домой. По словам Владимира, доставлять его домой отказывались даже за деньги. Супругам пришлось брать ситуацию в свои руки и добираться на каталке.

После того как инцидент появился в новостях местных СМИ, к инвалиду приехал главврач больницы с извинениями. Сам мужчина заявил, что претензий не имеет и инцидент считает исчерпанным.

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Напомним, в Нижегородской области женщине пришлось 3,5 км везти мужа-инвалида по улицам города Кстово на каталке, потому что мужчину якобы отказалась доставить домой скорая помощь. При этом в больнице утверждают, что женщина самовольно забрала мужа из медучреждения. По их данным, в больнице уже была готова машина с медиками, чтобы доставить мужчину к месту жительства. Врачи попросили его жену подождать эту машину, но она якобы самовольно вывезла из больницы мужа на каталке.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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