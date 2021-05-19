Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В учебнике украинского языка нашли ссылку на порносайт

Изначально она должна была вести на страничку администрации одного из городов, но потом стала переадресовывать на сайт с интимным содержанием.

19 мая, 12:05
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Yad_OK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЙАД</a></p>

Фото © Telegram / ЙАД

Неожиданное открытие ждало десятиклассников на Украине, которые учили язык по учебнику Александра Авраменко. Дело в том, что на страницах книги были опубликованы ссылки на различные интернет-ресурсы, и одна из них вела на сайт с порнографией.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргорода Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", — пояснила изданию ТСН помощница автора учебника.

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

Как уточняет УНИАН, школьную книжку издали в 2018 году тиражом две тысячи экземпляров. Сам Авраменко — учёный и известный популяризатор украинского языка. Он написал много языковых пособий, а выпускники готовятся к ВНО (Внешнее независимое оценивание — аналог российского ЕГЭ перед поступлением в вуз) чаще всего по его учебникам. После обнаружения досадной ошибки автор книги очень расстроился, отмечает издание.

Ранее Лайф писал, что известный британский актёр Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе. Создатели пособия сочли, что он достаточно органичен и использование популярных у молодёжи персонажей для иллюстраций поможет привлечь к чтению.

Косплеерша зарабатывает 89 млн только за месяц, снимая откровенные ролики, и вот как это ей удалось

Косплеерша зарабатывает 89 млн только за месяц, снимая откровенные ролики, и вот как это ей удалось

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Политика радикальных националистов": Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы

сегодня в 18:15

После критики Путина в России разработают новые школьные программы по истории

17 мая, 12:38

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

"Говорили, я не доживу до 18": Маша Распутина рассказала, что могла умереть из-за проблем с сердцем

сегодня в 21:24

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1