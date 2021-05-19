В учебнике украинского языка нашли ссылку на порносайт
Изначально она должна была вести на страничку администрации одного из городов, но потом стала переадресовывать на сайт с интимным содержанием.
Фото © Telegram / ЙАД
Неожиданное открытие ждало десятиклассников на Украине, которые учили язык по учебнику Александра Авраменко. Дело в том, что на страницах книги были опубликованы ссылки на различные интернет-ресурсы, и одна из них вела на сайт с порнографией.
"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргорода Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", — пояснила изданию ТСН помощница автора учебника.
Как уточняет УНИАН, школьную книжку издали в 2018 году тиражом две тысячи экземпляров. Сам Авраменко — учёный и известный популяризатор украинского языка. Он написал много языковых пособий, а выпускники готовятся к ВНО (Внешнее независимое оценивание — аналог российского ЕГЭ перед поступлением в вуз) чаще всего по его учебникам. После обнаружения досадной ошибки автор книги очень расстроился, отмечает издание.
Ранее Лайф писал, что известный британский актёр Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе. Создатели пособия сочли, что он достаточно органичен и использование популярных у молодёжи персонажей для иллюстраций поможет привлечь к чтению.
Комментариев: 0