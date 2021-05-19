В учебнике украинского языка нашли ссылку на порносайт

Неожиданное открытие ждало десятиклассников на Украине, которые учили язык по учебнику Александра Авраменко. Дело в том, что на страницах книги были опубликованы ссылки на различные интернет-ресурсы, и одна из них вела на сайт с порнографией.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргорода Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", — пояснила изданию ТСН помощница автора учебника.

Как уточняет УНИАН, школьную книжку издали в 2018 году тиражом две тысячи экземпляров. Сам Авраменко — учёный и известный популяризатор украинского языка. Он написал много языковых пособий, а выпускники готовятся к ВНО (Внешнее независимое оценивание — аналог российского ЕГЭ перед поступлением в вуз) чаще всего по его учебникам. После обнаружения досадной ошибки автор книги очень расстроился, отмечает издание.