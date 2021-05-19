Продал "ролексы" ради еды: блогер Mellstroy рассказал, как его жизнь пошла под откос после избиения модели

Блогер Mellstroy рассказал, как его жизнь пошла под откос после избиения модели. Видео © LIFE

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), избивший в прямом эфире 21-летнюю девушку, в беседе с Лайфом отказался от своих недавних слов о том, что готов заплатить потерпевшей 30 миллионов, подчеркнув, что такой суммы у него попросту нет.

"У меня же были "ролексы" (элитные часы швейцарской компании Rolex. — Прим. Лайфа). Я их даже разыграл, чтобы денег хватило на еду. <...> Я уже, на самом деле, много чего потерял из-за этого. Меня банят на "Ютубе". Я создавал за это время каналов 50–60, и все заблокировали", — посетовал блогер.

Стример также заявил, что не готов платить большую сумму компенсации пострадавшей, потому что боится тех, кто попытается на этом нажиться в дальнейшем. По его мнению, если пострадавшая Алёна Ефремова получит 10 миллионов рублей, которые она потребовала через суд, стримера начнут провоцировать на новые драки, а потом таким же образом вытягивать из него деньги. При этом Андрей добавил, что согласился бы на исправительные работы, если бы такое наказание назначил ему суд. По его словам, это выбило бы из него всю дурь.

"Я не идеальный человек. Да, может быть, у меня в голове тоже бред иногда творится. Если бы я был прототипом идеального человека, я бы сейчас вряд ли тут стоял. Поэтому да, какая-то дурь есть, видимо, раз я позволил себе ударить девушку головой об стол", — признался он в интервью Лайфу.