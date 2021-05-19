Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Нокаутировавший прохожего в Москве борец заявил Лайфу, что уже принёс извинения

Спортсмен даже ездил в больницу к пострадавшему парню, которого, по его словам, уже выписали.

19 мая, 12:31
<p>Кадр видео © МВД РФ</p>

Кадр видео © МВД РФ

Борец, отправивший в нокаут прохожего в ходе конфликта в Москве, сообщил Лайфу, что извинился за свой поступок. Спортсмен уточнил, что решил все вопросы с потерпевшим и всё идёт к примирению.

"Поэтому все эти видеозаписи, которые выложены, что, мол, я такой бандит на свободе и человек в больнице... Уже давно никто не в больнице, я к нему ездил, извинения все приняты", — сказал собеседник.

Лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

Лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

Напомним, инцидент произошёл возле одного из ресторанов на улице Большой Дмитровке в Москве. Правоохранители задержали 24-летнего спортсмена в состоянии алкогольного опьянения, который отправил в нокаут 24-летнего гостя столицы.

Авторы
Илья Ущеко

Илья Ущеко

Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве третьеклассник рассказал в школе, что его избивает мать, но всё оказалось не так однозначно

сегодня в 18:38

В Москве пьяный "борец" опробовал приём на прохожем и отправил его в нокаут

сегодня в 08:28

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1