Нокаутировавший прохожего в Москве борец заявил Лайфу, что уже принёс извинения

Борец, отправивший в нокаут прохожего в ходе конфликта в Москве, сообщил Лайфу, что извинился за свой поступок. Спортсмен уточнил, что решил все вопросы с потерпевшим и всё идёт к примирению.

"Поэтому все эти видеозаписи, которые выложены, что, мол, я такой бандит на свободе и человек в больнице... Уже давно никто не в больнице, я к нему ездил, извинения все приняты", — сказал собеседник.