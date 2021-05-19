Нокаутировавший прохожего в Москве борец заявил Лайфу, что уже принёс извинения
Спортсмен даже ездил в больницу к пострадавшему парню, которого, по его словам, уже выписали.
Кадр видео © МВД РФ
Борец, отправивший в нокаут прохожего в ходе конфликта в Москве, сообщил Лайфу, что извинился за свой поступок. Спортсмен уточнил, что решил все вопросы с потерпевшим и всё идёт к примирению.
"Поэтому все эти видеозаписи, которые выложены, что, мол, я такой бандит на свободе и человек в больнице... Уже давно никто не в больнице, я к нему ездил, извинения все приняты", — сказал собеседник.
Напомним, инцидент произошёл возле одного из ресторанов на улице Большой Дмитровке в Москве. Правоохранители задержали 24-летнего спортсмена в состоянии алкогольного опьянения, который отправил в нокаут 24-летнего гостя столицы.
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