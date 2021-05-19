Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину

На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, наиболее известная по роли Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино". Эту информацию Лайфу подтвердил муж артистки, актёр и журналист Алексей Войтюк.

"Да, она скончалась сегодня. У неё была сложная онкология. Почти три года мы боролись с переменным успехом. С апреля пошло резкое ухудшение, и вот не стало нашей Танечки", — сказал он.

Дата и время прощания пока уточняются.

Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, роль Мальвины, которая принесла ей любовь зрителей, ей предложил ассистент режиссёра "Приключений Буратино". Он познакомился с девушкой в поезде, а позже она прошла пробы и её утвердил режиссёр картины Леонид Нечаев.